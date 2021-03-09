«Бетис» одержал волевую победу в матче с «Алавесом»

«Бетис» победил «Алавес» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Испании. По ходу игры хозяева уступали 0:2.

В составе победителей дубль сделал Борха Иглесиас. Один из мячей он забил с пенальти.

«Бетис» набрал 42 очка и занимает шестое место. У «Алавеса» 22 очка и 19-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

26-й тур

«Бетис» — «Алавес» — 3:2 (0:2)

Голы: Хоселу, 12 (0:1). Мендес, 24 (0:2). Борха Иглесиас, 61 — с пенальти (1:2). Хоакин, 81 (2:2). Борха Иглесиас, 88 (3:2).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Хоакин, 46), Каналес, Н.Фекир (Акуоку, 90), Родригес (Виллиам Карвалью, 74), Хуанми (Тельо, 74), Руибаль (Борха Иглесиас, 46).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Батталья (Томас Пина, 66), Гарсия, Хоселу, Мендес (Агиррегабирия, 75), Риоха (Кордоба, 86), Пеллистри (Понс, 66).

Предупреждения: Мендес, 23. Батталья, 31. Ксимо Наварро, 77.

Судья: Альберола Рохас.

8 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».