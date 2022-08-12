Булыкин назвал лучшего тренера в Европе по итогам прошлого сезона

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы назвал лучшим тренеров в Европе по итогам прошлого сезона.

— Анчелотти, конечно. Сколько он выиграл, как он выиграл, с кем выиграл. Последние победы «Реала» запоминаются, поэтому, я думаю, что здесь Анчелотти.

— На ваш взгляд, в чем секрет Анчелотти в «Реале»? С учетом неудачных заходов в «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

— Сложно сказать. То же самое можно сказать про футболистов — в одной команде он царь и бог, а в другой команде не может забить полгода. Когда тренер, команда и руководство работают в одном ключе, то это намного ближе к успеху, чем, если кто-то будет думать о себе и не быть единым коллективом, — сказал Булыкин «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне «Реал» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и обладателем Лиги Чемпионов. 10 августа «сливочные» одержали победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.