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Сегодня, 23:09

Булыкин назвал лучшего тренера в Европе по итогам прошлого сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы назвал лучшим тренеров в Европе по итогам прошлого сезона.

—  Анчелотти, конечно. Сколько он выиграл, как он выиграл, с кем выиграл. Последние победы «Реала» запоминаются, поэтому, я думаю, что здесь Анчелотти.

— На ваш взгляд, в чем секрет Анчелотти в «Реале»? С учетом неудачных заходов в «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».
— Сложно сказать. То же самое можно сказать про футболистов — в одной команде он царь и бог, а в другой команде не может забить полгода. Когда тренер, команда и руководство работают в одном ключе, то это намного ближе к успеху, чем, если кто-то будет думать о себе и не быть единым коллективом, — сказал Булыкин «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне «Реал» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и обладателем Лиги Чемпионов. 10 августа «сливочные» одержали победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-nazval-anchelotti-luchshim-trenerom-evropeyskogo-sezona
Дмитрий Булыкин
Карло Анчелотти
ФК Реал
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