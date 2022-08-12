Булыкин назвал лучшего тренера в Европе по итогам прошлого сезона
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы назвал лучшим тренеров в Европе по итогам прошлого сезона.
— Анчелотти, конечно. Сколько он выиграл, как он выиграл, с кем выиграл. Последние победы «Реала» запоминаются, поэтому, я думаю, что здесь Анчелотти.
— На ваш взгляд, в чем секрет Анчелотти в «Реале»? С учетом неудачных заходов в «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».
— Сложно сказать. То же самое можно сказать про футболистов — в одной команде он царь и бог, а в другой команде не может забить полгода. Когда тренер, команда и руководство работают в одном ключе, то это намного ближе к успеху, чем, если кто-то будет думать о себе и не быть единым коллективом, — сказал Булыкин «Спорт День за Днем».
В прошлом сезоне «Реал» под руководством Анчелотти стал чемпионом Испании и обладателем Лиги Чемпионов. 10 августа «сливочные» одержали победу над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -