«Барселона» зарегистрировала четырех новичков команды
«Барселона» внесла четырех новых игроков в заявку перед стартом нового сезона чемпионата Испании.
На официальном сайте ла лиги появилась информация, что в качестве футболистов сине-гранатовых были зарегистрированы защитник Андреас Кристенсен, полузащитник Франк Кессиэ, а также нападающие Рафинья Диас и Роберт Левандовски.
В этом списке пока нет еще одного новичка сине-гранатовых — защитника Жюля Кунде.
Ранее клуб и лига разошлись в оценке доходов «Барселоны». Лига посчитала, что клуб заработал на 150 миллионов евро меньше на продаже телеправ, чем заявил.
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
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|0-0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
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7
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8
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9
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10
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11
|Сельта
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|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
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|0-0
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13
|Эльче
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|0
|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0-0
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20
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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