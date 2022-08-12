«Барселона» зарегистрировала четырех новичков команды

«Барселона» внесла четырех новых игроков в заявку перед стартом нового сезона чемпионата Испании.

На официальном сайте ла лиги появилась информация, что в качестве футболистов сине-гранатовых были зарегистрированы защитник Андреас Кристенсен, полузащитник Франк Кессиэ, а также нападающие Рафинья Диас и Роберт Левандовски.

В этом списке пока нет еще одного новичка сине-гранатовых — защитника Жюля Кунде.

Ранее клуб и лига разошлись в оценке доходов «Барселоны». Лига посчитала, что клуб заработал на 150 миллионов евро меньше на продаже телеправ, чем заявил.