Будущий форвард «Реала» Эндрик высказался о возможном переходе Мбаппе
Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал предварительный контракт с «Реалом», прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
«Мбаппе? Я фанат «Мадрида», поэтому чем больше хороших игроков придет, тем лучше. Это было бы здорово!» — сказал Эндрик в интервью TNT Sports BR.
«Реал» в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.
В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|1 : 0
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|0 : 0
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|1 : 2
|23.12
|18:15
|
Атлетико – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
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