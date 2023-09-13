Будущий форвард «Реала» Эндрик: «Я ненавижу клубы и вечеринки. Просто хочу играть в футбол»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал предварительный контракт с «Реалом», рассказал о своем отношении к развлечениям.

«Ненавижу выходить на улицу, ненавижу ходить на вечеринки. Я ненавижу ходить в клубы. Я просто хочу играть в футбол и быть со своей семьей», — приводит слова Эндрика TNT Sports BR.

«Реал» в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.