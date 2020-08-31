Брэйтуэт отрицает, что попросил у руководства «Барселоны» десятку после ухода Месси

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт опроверг информацию о том, что попросил у руководства клуба номер 10, под которым выступает Лионель Месси. По данным СМИ, капитан каталонцев этим летом перейдет в «Манчестер Сити».

— Что вообще у людей в голове? Конечно, я не шел к руководству и не просил номер Месси, — цитирует BT Брэйтуэйта. — Это было бы неуважительно. Думаю, что те, кто придумывает такие истории, не уважают других людей.

О Месси много чего пишут, я не знаю, что происходит. Могу только сказать, что он отличный игрок и человек, с которым приятно играть.

Он один из лучших игроков всех времен, и его уход будет потерей для клуба. Надеюсь, этого не произойдет. Но не знаю, что будет дальше, поэтому не буду комментировать то, о чем я ничего не знаю.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб.