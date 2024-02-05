Браим Диас: «Реал» заслужил победу над «Атлетико», результат матча несправедлив»

Полузащитник «Реала» Браим Диас прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Мы заслужили победу, но результат матча оказался несправедливым. Да, у «Атлетико» сильная команда, но мы провели хорошую игру. Мы могли завершить все раньше, у нас были моменты.

«Реал» расстроен ничьей, но мы помним, что все еще лидируем в таблице. Команда показывает футбол отличного уровня. Мы заслужили победу, мы знаем это. Обидно пропускать на последних минутах, но это урок перед игрой с «Жироной» в следующем туре», — приводит AS слова Диаса.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу ла лиги с 58 очками, «Атлетико» идет на четвертой строчке с 48 очками.