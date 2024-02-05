Винисиус успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Жироной»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор избежал серьезной травмы. 4 февраля он выбыл из строя из-за повреждения, полученного в матче с «Атлетико».

По данным Carrusel Deportivo, форвард успеет восстановиться к следующему поединку против «Жироны», который состоится 10 февраля.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги после 23 туров с 58 набранными очками, опережая «Жирону» на два балла.