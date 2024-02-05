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5 февраля, 02:36

Симеоне о ничьей «Атлетико» с «Реалом»: «Это был странный матч. Обе команды сыграли слабо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диего Симеоне.
Фото Reuters

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Обе команды сыграли слабо. «Реалу» удалось забить, но все действовали аккуратно, никто не хотел ошибиться. Второй тайм прошел в похожем стиле, потом нам отменили гол из-за того, что Сауль оказался в офсайде. Мяч в концовке и ничья помогают нам бороться в лиге дальше.
Для меня этот матч был странным. «Реал» был лучше нас, но у нас было больше моментов. Игра была совсем не яркой, в отличие от других дерби. Впрочем, все закончилось ничьей, а это не так плохо», — приводит AS слова Симеоне.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками, «Реал» лидирует с 58 очками.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча 23-го тура ла лиги

Браим Диас: «Реал» заслужил победу над «Атлетико», результат матча несправедлив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 0 : 0
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 0 : 3
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 1 : 1
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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Реал

 14
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 14
П
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Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

Жирона

 7
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Атлетик

 6
И К Ж
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Осасуна

 17 2 3
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Реал

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