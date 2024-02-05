Симеоне о ничьей «Атлетико» с «Реалом»: «Это был странный матч. Обе команды сыграли слабо»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Обе команды сыграли слабо. «Реалу» удалось забить, но все действовали аккуратно, никто не хотел ошибиться. Второй тайм прошел в похожем стиле, потом нам отменили гол из-за того, что Сауль оказался в офсайде. Мяч в концовке и ничья помогают нам бороться в лиге дальше.

Для меня этот матч был странным. «Реал» был лучше нас, но у нас было больше моментов. Игра была совсем не яркой, в отличие от других дерби. Впрочем, все закончилось ничьей, а это не так плохо», — приводит AS слова Симеоне.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками, «Реал» лидирует с 58 очками.