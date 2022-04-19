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Сегодня, 17:19

«Лапорта — лжец, Лапорта — обманщик». Болельщики «Барселоны» перед матчем с «Кадисом»

Болельщики раскритиковали Лапорту перед матчем чемпионата Испании
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Болельщики «Барселоны» перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1) выразили недовольство президентом клуба Жоаном Лапортой.

Испанский журналист Адриа Албетс в своем Twitter опубликовал видео. На нем фанаты каталонцев скандируют кричалки в адрес президента клуба: «Лапорта — лжец, Лапорта — мошенник», «Барса» — да, Лапорта — нет».

Напомним, что во время игры 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» на стадионе «Камп Ноу» присутствовало более 20 тысяч болельщиков немецкого клуба. «Барселона» потерпела поражение со счетом 2:3 и не вышла в полуфинал турнира.

Сам Лапорта после матча назвал произошедшее «недопустимым» и пообещал, что клуб примет меры, чтобы такого больше не повторилось.

Источник: https://twitter.com/AdriaAlbets/status/1516116490143027209?s=20&t=dTY9tsz-BlstA1TMOPRtyA
Футбол
ФК Барселона
ФК Кадис
Жоан Лапорта
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1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
17
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
18
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 - : -
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 - : -
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Барселона

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Карим Бензема

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Барселона

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