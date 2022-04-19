Болельщики «Барселоны» перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1) выразили недовольство президентом клуба Жоаном Лапортой.

Испанский журналист Адриа Албетс в своем Twitter опубликовал видео. На нем фанаты каталонцев скандируют кричалки в адрес президента клуба: «Лапорта — лжец, Лапорта — мошенник», «Барса» — да, Лапорта — нет».

Напомним, что во время игры 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» на стадионе «Камп Ноу» присутствовало более 20 тысяч болельщиков немецкого клуба. «Барселона» потерпела поражение со счетом 2:3 и не вышла в полуфинал турнира.

Сам Лапорта после матча назвал произошедшее «недопустимым» и пообещал, что клуб примет меры, чтобы такого больше не повторилось.