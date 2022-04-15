Лапорта сделал заявление по поводу болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с болельщиками «Айнтрахта» (2:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, который прошел на «Камп Ноу».
«Это позор! Недопустимо, что бы такое повторилось в будущем. У нас пока есть часть необходимой информации, предстоит все проанализировать и принять меры. Это возмутительно и стыдно. С этого момента мы должны подходить к этому вопросу гораздо строже.
Мне было стыдно за то, что я увидел. Сожалею, что мы допустили такое количество болельщиков гостей. Сегодня мне было стыдно. Мы примем меры, и это больше никогда не повторится», — цитирует Лапорту AS.
В знак протеста фанаты каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись спустя 10-20 минут после начала второго тайма.
На «Камп Ноу» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.