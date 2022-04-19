Бускетс рассказал, чего не хватило «Барселоне» в матче с «Кадисом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении команды от «Кадиса» в матче 32-го тура чемпионата Испании (0:1).

«Мы начали игру не лучшим образом, нам не хватало целеустремленности. Во втором тайме мы прибавили. Пропустив гол, мы так и не смогли отыграться. Но впереди еще семь финалов, и мы должны постараться выиграть все эти матчи начиная с ближайшего — против «Сосьедада».

Нам нужно прибавлять, не помешало бы и немного везения. Пора браться за работу, смотреть видео... Мы должны приложить все усилия», — приводит слова Бускетса Sport.es.

После этого матча «Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кадис» с 31 очком — на 16-й строчке.