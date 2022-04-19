Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:19

Бускетс рассказал, чего не хватило «Барселоне» в матче с «Кадисом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении команды от «Кадиса» в матче 32-го тура чемпионата Испании (0:1).

«Мы начали игру не лучшим образом, нам не хватало целеустремленности. Во втором тайме мы прибавили. Пропустив гол, мы так и не смогли отыграться. Но впереди еще семь финалов, и мы должны постараться выиграть все эти матчи начиная с ближайшего — против «Сосьедада».

Нам нужно прибавлять, не помешало бы и немного везения. Пора браться за работу, смотреть видео... Мы должны приложить все усилия», — приводит слова Бускетса Sport.es.

После этого матча «Барселона» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Кадис» с 31 очком — на 16-й строчке.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/busquets-quedan-siete-finales-esfuerzo-13533259
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
ФК Кадис
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы будем любить тебя вечно». Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
По полгода сидит на больничных, а потом уничтожает всех в плей-офф. В чем секрет Никиты Кучерова, лучшего хоккеиста Кубка Стэнли последних лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Кадиса»: «Победа над «Барселоной» должна укрепить нас»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
17
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
18
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 - : -
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 - : -
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости