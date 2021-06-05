Бэйл обсудит с Анчелотти свое будущее в «Реале»
00:13
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл условился о встрече с новым главным тренером клуба Карло Анчелотти. Валлиец хочет обсудить свои перспективы в команде, сообщает Sky Sports.
В сезоне-2020/21 Бэйл выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В мае сообщалось, что мадридский клуб готов продать футболиста. Также появлялась информация о том, что игрок может завершить карьеру.
Анчелотти сменил на посту главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, который конфликтовал с Бэйлом и не видел нападающего в своей команде.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю