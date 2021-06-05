Хосе Гайя может перейти в «Барселону»

Защитник Хосе Гайя этим летом может покинуть «Валенсию». Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний испанец является приоритетным вариантом для «Барселоны».

По информации источника, Гайя прекратил переговоры с «Валенсией» о продлении контракта. Также в клубе сложная экономическая ситуация, которая может способствовать продаже игрока.

Нынешний контракт испанского защитника рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Гайя сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.