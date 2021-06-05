Хосе Гайя может перейти в «Барселону»
02:37
Защитник Хосе Гайя этим летом может покинуть «Валенсию». Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний испанец является приоритетным вариантом для «Барселоны».
По информации источника, Гайя прекратил переговоры с «Валенсией» о продлении контракта. Также в клубе сложная экономическая ситуация, которая может способствовать продаже игрока.
Нынешний контракт испанского защитника рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Гайя сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.
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