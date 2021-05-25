«Реал» готов продать Азара и Бэйла

«Реал» хочет продать форвардов Эдена Азара и Гарета Бэйла в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб планирует приобрести Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна, на покупку которых необходима большая сумма денег. Поэтому «Реал» хочет продать Азара и Бэйла, чтобы выручить дополнительные средства. Также «Реал» готов рассмотреть предложения по Луке Йовичу.

Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом 2022 года, соглашение бельгийца рассчитано до лета 2024 года.