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«Реал» готов продать Азара и Бэйла

11:17
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«Реал» хочет продать форвардов Эдена Азара и Гарета Бэйла в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб планирует приобрести Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна, на покупку которых необходима большая сумма денег. Поэтому «Реал» хочет продать Азара и Бэйла, чтобы выручить дополнительные средства. Также «Реал» готов рассмотреть предложения по Луке Йовичу.

Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом 2022 года, соглашение бельгийца рассчитано до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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