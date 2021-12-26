Дембеле получил предложения от трех английских клубов

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии. «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» предложили контракт вингеру «Барсы», сообщает Mundo Deportivo. Наиболее выгодное в финансовом плане предложение футболист получил от «сорок».

Сине-гранатовые тоже предложили игроку новое соглашение. Француз взял время на размышления, но уже 10 дней не отвечает руководству клуба.

Действующий контракт 24-летнего француза с каталонцами рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за «Барселону» 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.