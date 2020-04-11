Бензеама запустил аукцион для борьбы с коронавирусом

Нападающий «Реала» Карим Бензема объявил о запуске онлайн-аукциона. Француз планирует продать свою футболку с автографом. Вырученные средства будут пожертвованы в фонд парижских больниц. Таким образом игрок хочет помочь Франции в борьбе с коронавирусом.

Karim @Benzema est? subastando (hasta el domingo) una camiseta suya del Real Madrid firmada para recaudar fondos para la Fondation des H?pitaux de Paris-H?pitaux de France en su lucha contra el COVID-19. Aqu? ten?is el enlace para pujar si os interesa: https://t.co/7CQTsuaJVd pic.twitter.com/pi4PsT7bOy — El Traductor (@ElTraductorZZ) April 10, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 10 на 11 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 687 857 человек. Умерших — 102 198, выздоровевших — 375 221.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется