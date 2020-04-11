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Бензеама запустил аукцион для борьбы с коронавирусом

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Нападающий «Реала» Карим Бензема объявил о запуске онлайн-аукциона. Француз планирует продать свою футболку с автографом. Вырученные средства будут пожертвованы в фонд парижских больниц. Таким образом игрок хочет помочь Франции в борьбе с коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 10 на 11 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 687 857 человек. Умерших — 102 198, выздоровевших — 375 221.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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