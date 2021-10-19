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Бартомеу: «Трансферы Дембеле и Коутиньо в «Барселону» не оправдали ожиданий»

Бартомеу считает, что переходы Дембеле и Коутиньо в «Барселону» не оправдали ожиданий
06:15
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Экс-президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признал, что трансферы полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» не оправдали ожиданий.

«Переходы Дембеле и Коутиньо? Некоторые игроки, купленные за большие деньги, не оправдали ожиданий, но такое бывает в футболе. Когда эти два игрока были подписаны, все аплодировали.

Коутиньо пришел из-за ухода Иньесты. Он был лучшим игроком в чемпионате Англии. Дембеле пришел после ухода Неймара и подходил по характеристикам для его замены", — цитирует Бартомеу AS.

За трансфер Дембеле «Барса» заплатила 135 миллионов евро в 2017 году и столько же потратила на Коутиньо в январе 2018 года.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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