Бартомеу: «Трансферы Дембеле и Коутиньо в «Барселону» не оправдали ожиданий»

Экс-президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признал, что трансферы полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» не оправдали ожиданий.

«Переходы Дембеле и Коутиньо? Некоторые игроки, купленные за большие деньги, не оправдали ожиданий, но такое бывает в футболе. Когда эти два игрока были подписаны, все аплодировали.

Коутиньо пришел из-за ухода Иньесты. Он был лучшим игроком в чемпионате Англии. Дембеле пришел после ухода Неймара и подходил по характеристикам для его замены", — цитирует Бартомеу AS.

За трансфер Дембеле «Барса» заплатила 135 миллионов евро в 2017 году и столько же потратила на Коутиньо в январе 2018 года.