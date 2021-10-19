Анчелотти: «Команды Де Дзерби обладают яркой индивидуальностью»
Анчелотти высказался о работе Де Дзерби в «Шахтере» перед матчем Лиги чемпионов
09:45
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я очень хорошо знаю Де Дзерби, он мой друг. Он отлично показал себя в «Сассуоло». Команды Де Дзерби обладают яркой индивидуальностью и играют в действительно хороший футбол», — цитирует Анчелотти Football Italia.
Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.
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