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Анчелотти: «Команды Де Дзерби обладают яркой индивидуальностью»

Анчелотти высказался о работе Де Дзерби в «Шахтере» перед матчем Лиги чемпионов
09:45
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень хорошо знаю Де Дзерби, он мой друг. Он отлично показал себя в «Сассуоло». Команды Де Дзерби обладают яркой индивидуальностью и играют в действительно хороший футбол», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 19 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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