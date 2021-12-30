«Барселоне» предложили подписать Зиеша, Марсьяля и Хиля в качестве замены Дембеле

Переговоры «Барселоны» с нападающим Усманом Дембеле по новому контракту проходят неудачно, сообщает журналист Херард Ромеро в Twitter.

По информации источника, зная о сложившейся ситуации, агенты предложили каталонскому клубу подписать форварда «Челси» Хакима Зиеша, нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, а также хавбека «Тоттенхэма» Брайана Хиля в качестве замены 24-летнему французу.

Ранее сообщалось, что Дембеле требует у «Барселоны» 40 миллионов евро в год и 20 миллионов евро подписного бонуса. Каталонцы не готовы удовлетворить требования нападающего.

В нынешнем сезоне француз провел восемь матчей за «Барсу» и отметился двумя результативными передачами.