Коутиньо принял решение покинуть «Барселону» зимой

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо принял решение покинуть каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний бразилец попросил своих агентов найти ему новый клуб.

Полузащитник хочет получать игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года.

Отмечается, что агенты Коутиньо провели предварительные переговоры с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».

В нынешнем сезоне бразилец забил два мяча в 16 матчах за «Барселону».