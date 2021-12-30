Коутиньо принял решение покинуть «Барселону» зимой
12:35
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо принял решение покинуть каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 29-летний бразилец попросил своих агентов найти ему новый клуб.
Полузащитник хочет получать игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года.
Отмечается, что агенты Коутиньо провели предварительные переговоры с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».
В нынешнем сезоне бразилец забил два мяча в 16 матчах за «Барселону».
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211230/1001730920/coutinho-empieza-aceptar-debe-salir.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
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