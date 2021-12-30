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Коутиньо принял решение покинуть «Барселону» зимой

12:35
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо принял решение покинуть каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний бразилец попросил своих агентов найти ему новый клуб.

Полузащитник хочет получать игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года.

Отмечается, что агенты Коутиньо провели предварительные переговоры с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном».

В нынешнем сезоне бразилец забил два мяча в 16 матчах за «Барселону».

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211230/1001730920/coutinho-empieza-aceptar-debe-salir.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol

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Карен Саркисян все материалы автора

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