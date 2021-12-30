В Испании сократили посещаемость спортивных мероприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом

Совет здравоохранения Испании из-за роста заболеваемости коронавирусом принял решение сократить количество зрителей на спортивных мероприятиях, сообщает AS.

По информации источника, максимальная посещаемость футбольных матчей и других соревнований, проводимых на открытом воздухе, снижена со 100% до 75%, баскетбольных встреч, а также других игр в закрытых помещениях, с 80% до 50%.

При посещении мероприятий зрители будут обязаны носить маски. Также им будет запрещено курить и употреблять пищу.

Напомним, чемпионат Испании по футболу возобновится 31 декабря матчем 19-го тура «Валенсия» — «Эспаньол». Остальные встречи пройдут 2 и 3 января.