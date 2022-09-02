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Сегодня, 17:08

«Барселона» заплатила 150 тысяч евро Брейтуэйту за досрочное расторжение контракта. Игрок требовал 5 миллионов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» заплатила 150 тысяч евро форварду Мартину Брейтуэйту за досрочное расторжение контракта, сообщает журналист Лиус Рохо.

При этом изначально футболист требовал 5 миллионов евро компенсации от каталонцев.

31-летний датчанин присоединился к «Эспаньолу» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на три года.

Брейтуэйт выступал за «Барселону» с 2020 года. Он провел за сине-гранатовых 58 матчей и забил 10 голов.

ФК Барселона
ФК Эспаньол
Мартин Брейтуэйт
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