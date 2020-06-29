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«Барселона» заключила контракт с Пьяничем. Сумма отступных составит 400 миллионов евро

29 июня 2020, 19:40
Миралем Пьянич. Фото Reuters
Миралем Пьянич. Фото Reuters
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с «Барселоной». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает сайт каталонцев.

Пьянич завершит нынешний сезон в составе «Юве», после чего переберется в «Барсу». В новом контракте игрока предусмотрена сумма отступных в 400 миллионов евро.

30-летний Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В этом сезоне хавбек провел 36 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

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