«Барселона» заключила контракт с Пьяничем. Сумма отступных составит 400 миллионов евро
29 июня 2020, 19:40
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с «Барселоной». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает сайт каталонцев.
Пьянич завершит нынешний сезон в составе «Юве», после чего переберется в «Барсу». В новом контракте игрока предусмотрена сумма отступных в 400 миллионов евро.
Acord amb la @juventuscf per al trasp?s de @Miralem_Pjanic— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 29, 2020
? Benvingut!
??? #PjanicCuler
30-летний Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В этом сезоне хавбек провел 36 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
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