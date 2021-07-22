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«Барселона» ввела ряд ограничений для молодых игроков

20:20
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Руководство каталонской «Барселоны» ввело ряд ограничений для молодых футболистов, информирует AS.

Юным игрокам сине-гранатовых запретили пользоваться смартфонами во время тренировочных занятий, а также в раздевалке по ходу матча. Телефоны должны быть переданы на хранение представителю клуба. Средства связи футболиста вернут после того, как они покинут раздевалку. Кроме того, молодежи запретили красить волосы в яркие цвета и носить необычные прически.

Главная цель этих нововведений — укрепление дисциплины в коллективе.

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Иван Шитик все материалы автора

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