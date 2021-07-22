Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«МЮ» и «Реал» не могут договориться о трансфере Варана

20:21
Теги:

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» не могут согласовать трансфер защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.

«МЮ» планирует заплатить около 40 миллионов евро за переход француза, однако «Реал» отпустит футболиста не менее чем за 70 миллионов евро.

20 июля журналист Николо Скира сообщил, что Варан и «МЮ» уже согласовали контракт до 2026 года с зарплатой в 12 миллионов евро.

Футболист выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает
«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте
Вихлянцева сыграет с Шармой во втором круге турнира в Палермо
Мексика разгромила Францию на футбольном турнире Олимпиады в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд