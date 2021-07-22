«МЮ» и «Реал» не могут договориться о трансфере Варана

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» не могут согласовать трансфер защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.

«МЮ» планирует заплатить около 40 миллионов евро за переход француза, однако «Реал» отпустит футболиста не менее чем за 70 миллионов евро.

20 июля журналист Николо Скира сообщил, что Варан и «МЮ» уже согласовали контракт до 2026 года с зарплатой в 12 миллионов евро.

Футболист выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.