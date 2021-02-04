«Барселона» в матче с «Гранадой» нанесла наибольшее количество ударов по воротам с сезона-2013/14

«Барселона» установила достижение по количеству ударов в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады» (5:3 доп. время).

Каталонцы нанесли 36 ударов по воротам соперника, из них 20 — в створ ворот, сообщает Opta в Twitter. Этот показатель стал наибольшим для «сине-гранатовых» с сезона-2013/14.

36 — Barcelona attempted 36 shots against Granada (20 shots on target), their most in a single game in all competitions since at least 2013/14. Epic. pic.twitter.com/cDVqQ3Bhxz — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2021

Отметим, что в матче против «Гранады» форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал 300-ю результативную передачу в карьере.

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании состоится в пятницу, 5 февраля. В данный момент известны три участника стадии: «Барселона», «Леванте» и «Севилья». Четвертый полуфиналист определится в матче «Бетис» — «Атлетик», который состоится сегодня, 4 февраля (начало — в 23.00 мск).