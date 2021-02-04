Серхи Роберто травмировался в матче с «Гранадой»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады» (5:3 доп. время).

На 57-й минуте встречи 28-летний испанец был заменен. Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых» в Twitter, футболист испытывает дискомфорт в четырехглавой мышце правого бедра. Степень повреждения станет известна после дополнительного медицинского обследования.

MEDICAL NEWS | @SergiRoberto10 has discomfort in his right quadriceps. Further tests pending to determine the exact extent of the injury. #GranadaBar?a pic.twitter.com/2vTGf4uoz1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2021

3 февраля сообщалось, что футболист 26 раз подряд сдал положительный тест на коронавирус. В ноябре Роберто уже получал травму правой ноги, из-за которой пропустил около двух месяцев.