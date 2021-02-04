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Серхи Роберто травмировался в матче с «Гранадой»

09:47
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады» (5:3 доп. время).

На 57-й минуте встречи 28-летний испанец был заменен. Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых» в Twitter, футболист испытывает дискомфорт в четырехглавой мышце правого бедра. Степень повреждения станет известна после дополнительного медицинского обследования.

3 февраля сообщалось, что футболист 26 раз подряд сдал положительный тест на коронавирус. В ноябре Роберто уже получал травму правой ноги, из-за которой пропустил около двух месяцев.

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