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Гризманн принял участие в 4 голах «Барселоны» в матче с «Гранадой» в Кубке Испании

11:12
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«Барселона» обыграла «Гранаду» (5:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Форвард каталонцев Антуан Гризманн принял участие в 4 голах каталонцев, забив 2 гола и отдав 2 результативных передачи. 29-летний француз впервые провел матч за «Барселону» с таким показателем результативности, сообщает OptaJose в Twitter.

Отметим, что в матче против «Гранады» форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал 300-ю результативную передачу в карьере.

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании состоится в пятницу, 5 февраля. В данный момент известны три участника стадии: «Барселона», «Леванте» и «Севилья». Четвертый полуфиналист определится в матче «Бетис» — «Атлетик», который состоится сегодня, 4 февраля (начало — в 23.00 мск).

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