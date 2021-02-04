Гризманн принял участие в 4 голах «Барселоны» в матче с «Гранадой» в Кубке Испании

«Барселона» обыграла «Гранаду» (5:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Форвард каталонцев Антуан Гризманн принял участие в 4 голах каталонцев, забив 2 гола и отдав 2 результативных передачи. 29-летний француз впервые провел матч за «Барселону» с таким показателем результативности, сообщает OptaJose в Twitter.

4 — Antoine Griezmann ?? has been involved in four goals in the same game for @FCBarcelona for the first time in all competitions (2 goals and 2 assists). Hero. pic.twitter.com/lKLZyiWXd2 — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2021

Отметим, что в матче против «Гранады» форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал 300-ю результативную передачу в карьере.

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании состоится в пятницу, 5 февраля. В данный момент известны три участника стадии: «Барселона», «Леванте» и «Севилья». Четвертый полуфиналист определится в матче «Бетис» — «Атлетик», который состоится сегодня, 4 февраля (начало — в 23.00 мск).