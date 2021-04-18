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«Барселона» в ближайшее время сделает официальное предложение Месси о новом контракте

15:10
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«Барселона» в ближайшие дни начнет переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, для нового президента каталонцев Жоана Лапорты оставить аргентинца в команде — приоритетная задача на данный момент.

В клубе уверены, что сторонам удастся договориться о продлении сотрудничества. В скором времени «Барселона» сделает официальное предложение агенту и отцу Месси Хорхе.

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