«Осасуна» победила «Эльче», «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье»
«Осасуна» в матче 33-го тура чемпионата Испании победила «Эльче» (2:0), «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье» (1:2).
Чемпионат Испании. Лига 1. 33-й тур
«Осасуна» — «Эльче» — 2:0 (1:0)
Голы: Барха, 38 (1:0). Диего Гонсалес, 68 — в свои ворота (2:0).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль (Ронкалья, 75), Санчес (Хонас Ромалью, 75), Эрнандес, Брашанац, Р.Гарсия, Торро, Монкайола (Ойер, 85), Будимир (Авила, 81), Барха (Торрес, 75).
«Эльче»: Гассанига, Мохика, Паласиос, Диего Гонсалес, Кальво, Марконе (Луисми, 85), Ригони (Пьятти, 65), Гути (Нино, 75), Пере Милья (Родригес, 75), Бойе, Хосан (Тете Моренте, 65).
Предупреждения: Бойе, 8. Видаль, 45. Санчес, 48.
Судья: Фигероа Васкес.
18 апреля. Памплона. Стадион «Эль Садар».
«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 1:2 (1:2)
Голы: Фернандес, 5 (1:0). Фернанду Режес, 22 (1:1). Эн-Несири, 24 (1:2).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо (Гуриди, 76), Ле Норман (Горосабель, 75), Субельдия, Гевара, Субименди, Фернандес, Оярсабаль (Янузай, 75), Исак, Барренечеа (Порту, 83).
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 77), Гомес (Оливер Торрес, 77), Сусо (Ракитич, 66), Окампос (Васкес, 90), Эн-Несири (де Йонг, 90).
Предупреждения: Диегу Карлос, 51. Фернандес, 59. Исак, 63. Хоан Хордан, 71. Барренечеа, 74.
Судья: Хайме Латре.
18 апреля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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