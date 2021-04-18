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Федерико Вальверде изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом

12:32
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был изолирован от остальной команды. Он контактировал с человеком, который заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Вальверде не сможет принять участие в матче 31-го тура чемпионата Испании против «Хетафе».

В этом сезоне хавбек провел в ла лиге 20 матчей, в которых забил 3 гола.

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