Тер Штеген: «Мы терпели всю игру. Очень доволен победой»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура ла лиги против «Атлетика».

«Мы терпели всю игру. Мы знаем, что это один из самых сложных стадионов в ла лиге. Очень доволен победой. Гол, который не засчитали? Я не видел момента. Поэтому есть ВАР, и судья это увидел. Мы довольны победой и сухим счетом. Очередной сухой матч? Я думаю, что это работа всей команды и результат нашей работы», — заявил тер Штеген на послематчевом интервью.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 65 очков за 25 туров.