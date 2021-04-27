«Барселона» согласовала пятилетний контракт с Гарсией

«Барселона» договорилась с защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, в конце сезона-2020/21 20-летний испанец перейдет в каталонский клуб и подпишет пятилетний контракт. Гарсия в летнее трансферное окно станет свободным агентом.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время. В этом сезоне футболист в 10 матчах АПЛ не отметился результативными действиями.