«Барселона» согласовала пятилетний контракт с Гарсией
17:12
«Барселона» договорилась с защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, сообщает журналист Никола Скира.
По данным источника, в конце сезона-2020/21 20-летний испанец перейдет в каталонский клуб и подпишет пятилетний контракт. Гарсия в летнее трансферное окно станет свободным агентом.
Официальное объявление ожидается в ближайшее время. В этом сезоне футболист в 10 матчах АПЛ не отметился результативными действиями.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю