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В Италии сообщают, что «Ювентус» не уволит Пирло до конца сезона

20:05
Андреа Пирло. Фото Reuters
Андреа Пирло. Фото Reuters
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не покинет свой пост в случае поражения от «Удинезе» в матче 34-го тура серии А, утверждает инсайдер Николо Скира 27 апреля в Twitter.

По информации журналиста, туринский клуб не намерен заменять Пирло на его помощника Игора Тудора. Итальянский специалист точно проработает в «старой синьоре» до конца сезона.

Решение о будущем 41-летнего Пирло будет принято в зависимости от конечных результатов.

Ранее спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи заявил, что Пирло останется на посту, если команда пробьется в Лигу чемпионов.

Итальянец возглавил «Ювентус» в августе 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2022-го.

В настоящий момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице cерии А, набрав 66 очков.

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