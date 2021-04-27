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«Атлетико» интересуется защитником «Бенфики» Гримальдо

15:58
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Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает AS.

По данным источника, испанский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. На защитника также претендует «Манчестер Сити».

Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне испанец провел 37 матчей, забив 2 гола и 8 результативных передач.

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