«Атлетико» интересуется защитником «Бенфики» Гримальдо
15:58
Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает AS.
По данным источника, испанский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. На защитника также претендует «Манчестер Сити».
Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне испанец провел 37 матчей, забив 2 гола и 8 результативных передач.
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