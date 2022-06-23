«Реал» планирует подписать нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина
«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма» Сон Хин Мина, информирует журналист Руди Галетти.
Мадридцы пытаются найти футболистов, которые усилят атаку в следующем сезоне. 29-летний южнокорейский форвард входит в список кандидатов на переход в королевский клуб.
По итогам завершившегося сезона АПЛ Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром лиги. Он разделил эту награду с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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