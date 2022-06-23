«Реал» планирует подписать нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина

«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма» Сон Хин Мина, информирует журналист Руди Галетти.

Мадридцы пытаются найти футболистов, которые усилят атаку в следующем сезоне. 29-летний южнокорейский форвард входит в список кандидатов на переход в королевский клуб.

По итогам завершившегося сезона АПЛ Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром лиги. Он разделил эту награду с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии.