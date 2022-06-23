Ла лига опубликовала календарь на новый сезон. Класико пройдет в октябре и марте

Королевская испанская футбольная (RFEF) опубликовала на своем официальном сайте календарь матчей ла лиги на сезон-2022/23.

«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом 16 октября в Мадриде (9-й тур), а также 19 марта 2023-го в Барселоне (26-й тур).

Игры первого тура чемпионата Испании пройдут 14 августа. Сезон завершится четвертого июня 2023 года.

1-й тур

«Атлетик» — «Мальорка»

«Барселона» — «Райо Вальекано»

«Бетис» — «Эльче»

«Сельта» — «Эспаньол»

«Кадис» — «Реал Сосьедад»

«Осасуна» — «Севилья»

«Альмерия» — «Реал»

«Хетафе» — «Атлетико»

«Вальядолид» — «Вильярреал»

«Валенсия» — «Жирона»

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38-й тур

«Бетис» — «Валенсия»

«Мальорка» — «Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

«Реал» — «Атлетик»

«Вильярреал» — «Атлетико»

«Сельта» — «Барселона»

«Реал Вальядолид» — «Хетафе»

«Эльче» — «Кадис»

«Эспаньол» — «Альмерия»

«Осасуна» — «Жирона»

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз в истории.