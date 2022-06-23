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Сегодня, 19:37

Ла лига опубликовала календарь на новый сезон. Класико пройдет в октябре и марте

Ла лига опубликовала календарь на сезон-2022/23
Анна Горшкова
Корреспондент
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Королевская испанская футбольная (RFEF) опубликовала на своем официальном сайте календарь матчей ла лиги на сезон-2022/23.

«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом 16 октября в Мадриде (9-й тур), а также 19 марта 2023-го в Барселоне (26-й тур).

Игры первого тура чемпионата Испании пройдут 14 августа. Сезон завершится четвертого июня 2023 года.

1-й тур

«Атлетик» — «Мальорка»

«Барселона» — «Райо Вальекано»

«Бетис» — «Эльче»

«Сельта» — «Эспаньол»

«Кадис» — «Реал Сосьедад»

«Осасуна» — «Севилья»

«Альмерия» — «Реал»

«Хетафе» — «Атлетико»

«Вальядолид» — «Вильярреал»

«Валенсия» — «Жирона»

...

38-й тур

«Бетис» — «Валенсия»

«Мальорка» — «Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

«Реал» — «Атлетик»

«Вильярреал» — «Атлетико»

«Сельта» — «Барселона»

«Реал Вальядолид» — «Хетафе»

«Эльче» — «Кадис»

«Эспаньол» — «Альмерия»

«Осасуна» — «Жирона»

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз в истории.

Источник: https://www.rfef.es/noticias/oficial-este-es-calendario-temporada-20222023-primera-division
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ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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