«Барселона» — «Реал»: Ферран Торрес дебютирует за «Барсу»

«Барселона» назвала стартовый состав на полуфинал Суперкубка Испании против «Реала». Свой первый матч за новую проведет новичок «Барсы» Ферран Торрес, который перешел из «Манчестер Сити».

«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике, Альба, Френки Де Йонг, Бускетс, Гави, Дембеле, Л. Де Йонг, Торрес.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.