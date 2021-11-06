Источник: Коутиньо отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3), утверждает Cadena SER.
Бразилец начал разминаться во втором тайме, однако отказался выходить на поле.
Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан отказался отвечать на вопрос об этом на пресс-конференции.
В сезоне-2021/22 чемпионата Испании Коутиньо сыграл 8 матчей и забил один гол.
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