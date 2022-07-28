«Барселона» может продать тер Штегена из-за нежелания де Йонга уходить из клуба

Голкипер Марк-Андре тер Штеген может покинуть «Барселону».

Как сообщает Cadena SER, каталонскому клубу необходимо продать игроков для того, чтобы получить возможность регистрировать новичков. Полузащитник Френки Де Йонг рассматривается как идеальный вариант, чтобы освободить место в зарплатной ведомости.

Однако, по данным источника, полузащитник заявил своим товарищам по команде, что не собирается переходить из «Барселону» в другой клуб.

Вариант с трансфером тер Штегена является «планом Б» для клуба, если все-таки не удастся продать де Йонга. В настоящее время чистый доход вратаря составляет семь миллионов евро и вырастет в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне тер Штеген сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и пропустил 57 голов.