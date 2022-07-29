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Сегодня, 06:13

Невилл раскритиковал «Барселону» после подписания Кунде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эксперт Sky Sports Гэри Невилл второй раз за неделю раскритиковал «Барселону» за летние расходы. В четверг, 28 июля, каталонцы объявили о договоренности с «Севильей» по защитнику Жюлю Кунде.

«Знает ли он, что ему не выплатят полную зарплату, если захотят от него избавиться?» — написал Невилл в Twitter, прокомментировав новость о переходе Кунде.

В понедельник Невилл посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу подать в суд на испанский клуб, так как каталонцы хотят, чтобы игрок пошел на снижение зарплаты.

Гари Невилл
ФК Барселона
Жюль Кунде
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