Невилл раскритиковал «Барселону» после подписания Кунде

Эксперт Sky Sports Гэри Невилл второй раз за неделю раскритиковал «Барселону» за летние расходы. В четверг, 28 июля, каталонцы объявили о договоренности с «Севильей» по защитнику Жюлю Кунде.

«Знает ли он, что ему не выплатят полную зарплату, если захотят от него избавиться?» — написал Невилл в Twitter, прокомментировав новость о переходе Кунде.

В понедельник Невилл посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу подать в суд на испанский клуб, так как каталонцы хотят, чтобы игрок пошел на снижение зарплаты.