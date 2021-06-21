Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» продаст за 3,5 миллиона евро де ла Фуэнте «Марселю»

09:23
Теги:

«Марсель» интересуется полузащитником «Барселоны» Конрадом де ла Фуэнте, сообщает RMC.

По данным источника, французский клуб согласовал трансфер 19-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро и контракт до 2025 года. На этой неделе он пройдет медосмотр в «Марселе».

Хабвек «Барселоны Б» дебютировал за главную команду каталонцев в минувшем сезоне. Он выходил на замену три раза.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/om-accord-total-trouve-avec-le-barca-pour-le-jeune-konrad-de-la-fuente_AV-202106190121.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020, группа А: итоговая таблица
Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
Украина — Австрия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд