«Барселона» продаст за 3,5 миллиона евро де ла Фуэнте «Марселю»
09:23
«Марсель» интересуется полузащитником «Барселоны» Конрадом де ла Фуэнте, сообщает RMC.
По данным источника, французский клуб согласовал трансфер 19-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро и контракт до 2025 года. На этой неделе он пройдет медосмотр в «Марселе».
Хабвек «Барселоны Б» дебютировал за главную команду каталонцев в минувшем сезоне. Он выходил на замену три раза.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/om-accord-total-trouve-avec-le-barca-pour-le-jeune-konrad-de-la-fuente_AV-202106190121.html
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