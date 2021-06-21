«Барселона» продаст за 3,5 миллиона евро де ла Фуэнте «Марселю»

«Марсель» интересуется полузащитником «Барселоны» Конрадом де ла Фуэнте, сообщает RMC.

По данным источника, французский клуб согласовал трансфер 19-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро и контракт до 2025 года. На этой неделе он пройдет медосмотр в «Марселе».

Хабвек «Барселоны Б» дебютировал за главную команду каталонцев в минувшем сезоне. Он выходил на замену три раза.