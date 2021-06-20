«Райо Вальекано» обыграл «Жирону» и вернулся в ла лигу
20 июня 2021, 23:56
В ответном матче финала плей-офф за выход в ла лигу «Райо Вальекано» выиграл у «Жироны» (2:0).
В первом матче «Жирона» победила (2:1). По сумме двух игр «Райо» одержал победу и завоевал путевку в элитный дивизион на следующий сезон.
В составе мадридского клуба отличились Альваро Гарсия и Оскар Трехо. После удаления Эмилиано Веласкеса на 56-й минуте «Райо» остался в меньшинстве, но в итоге сумел удержать свой перевес.
Столичный клуб вернулся в ла лигу спустя два сезона вне элиты.
Плей-офф за выход в ла лигу
Финал
Второй матч
«Жирона» — «Райо Вальекано» — 0:2 (0:2)
Голы: Гарсия, 7, Трехо, 45+1
Удаление: Веласкес («Райо Вальекано»), 56
Первый матч — 2:1
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