Хави возглавит «Барселону» в ближайшие несколько часов

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес возглавит «Барселону» в ближайшие несколько часов, сообщает radiomarcabarcelona.com.

По информации источника, 41-летний тренер подпишет контракт с каталонским клубом трехлетний контракт.

Хави является воспитанником «Барселоны». Испанец играл за основную команду каталонского клуба с 1997 по 2015 год. В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона и завершил карьеру, став главным тренером в 2019-м.

27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.