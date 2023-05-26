«Барселона» предлагает Дембеле контракт на четыре года
Руководство «Барселоны» предложило нападающему Усману Дембеле новое соглашение, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, каталонцы предлагают французскому вингеру новый контракт на четыре года.
Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года.
В текущем сезоне 26-летний француз сыграл 33 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|
2
|Реал
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|
3
|Атлетико
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
5
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|
6
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|
7
|Осасуна
|36
|14
|8
|14
|34-39
|50
|
8
|Атлетик
|36
|14
|8
|14
|46-41
|50
|
9
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|
10
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|
11
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-40
|47
|
12
|Р. Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|
13
|Валенсия
|36
|11
|7
|18
|39-42
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|
19
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|
20
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|20:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|28.05
|20:00
|
Альмерия – Вальядолид
|- : -
|28.05
|20:00
|
Атлетик – Эльче
|- : -
|28.05
|20:00
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|28.05
|20:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|28.05
|20:00
|
Кадис – Сельта
|- : -
|28.05
|20:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|28.05
|20:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
|28.05
|20:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|28.05
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|22
|3
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|25
|3
|3
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