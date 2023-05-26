«Барселона» предлагает Дембеле контракт на четыре года

Руководство «Барселоны» предложило нападающему Усману Дембеле новое соглашение, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы предлагают французскому вингеру новый контракт на четыре года.

Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года.

В текущем сезоне 26-летний француз сыграл 33 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.