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Сегодня, 15:44

«Барселона» предлагает Дембеле контракт на четыре года

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Барселоны» предложило нападающему Усману Дембеле новое соглашение, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы предлагают французскому вингеру новый контракт на четыре года.

Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года.

В текущем сезоне 26-летний француз сыграл 33 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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27.05 20:00
Севилья – Реал
 - : -
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
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28.05 20:00
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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Карим Бензема

Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

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 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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