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Сегодня, 15:24

Мостовой заявил, что не обращал внимания на выкрики с трибун

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что во время своей футбольной карьеры не обращал внимания на то, что кричали с трибун фанаты.

«Во всех европейских командах, где я играл, со мной выступали ребята из разных стран. У всех разная культура была, но мы дружили. С трибун разное кричали, особо внимания не обращали. Всегда была, есть и будет как агрессия, так и поддержка со стороны болельщиков. Дурачков везде хватает, за всеми не уследишь, в голову не залезешь. Как вы можете по человеку понять, будет он оскорблять кого-то или нет? У кого-то зависть к футболисту бывает, что он хорошо играет, зарабатывает. Ситуация с Винисиусом ужасная. Какая разница, у кого какой цвет кожи? Смотрите футбол и поддерживайте свою команду. Я не совсем согласен с тем, что президента начали просить подать в отставку. До этого же было все хорошо, почему никто об этом раньше не кричал ему? Скорее всего, есть и другие косяки за ним, поэтому решили поднадавить. 25 лет назад тоже много чего кричали с трибун. Сейчас такие истории раздувают быстро, вот и результат», — приводит слова Мостового Legalbet.

Во время матча 35-го тура ла лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом» разгорелся расистский скандал, закончившийся потасовкой футболистов на поле и конфликтом испанской футбольной общественности с президентом ла лиги Хавьером Тебасом.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-durachkov-vezde-hvataet-za-vsemi-ne-usledish-v/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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38 тур
27.05 20:00
Севилья – Реал
 - : -
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 - : -
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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