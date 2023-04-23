«Барселона» отказалась от трансфера Фирмино из-за требований игрока

«Барселона» на данный момент отказалась от подписания нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино свободным агентом из-за финансовых требований игрока, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что бразилец договорился о контракте с «Барселоной».

По информации источника, сине-гранатовые будут искать более бюджетные варианты.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. Его действующее соглашение истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Фирмино провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.