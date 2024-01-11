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Сегодня, 14:00

«Барселона» — «Осасуна»: время начала и где смотреть трансляцию матча Суперкубка Испании

Трансляция игры Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» на «Матч ТВ» начнется в 21.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Серхи Роберто.
Серхи Роберто.
Фото Reuters

11 января «Барселона» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сыграет против «Осасуны» в матче полуфинала Суперкубка Испании по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «King Saud University Stadium». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Барселона» — «Осасуна» пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.55 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Футбол 2». Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Осасуна» можно с помощью матч-центра «СЭ».

В своих последних матчах «Барселона» и «Осасуна» встречались с командами в 1/16 финала Кубка Испании. Сине-гранатовые обыграли «Барбастро» (3:2) из четвертого по силе дивизиона страны, а команда из Памплона оказалась сильнее «Кастельона» (1:0) в дополнительное время.

Ранее, 10 января, «Реал» в дополнительное время одержал победу над «Атлетико» (5:3) в другом полуфинале Суперкубка Испании.

Футбол в Испании: новости и результаты игр, турнирная таблица ла лиги и расписание, Кубок и Суперкубок страны, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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36 тур
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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