Анчелотти рассказал, почему Кросс пропустил матч «Реала» с «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему полузащитник Тони Кроос не появился в стартовом составе на полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико» (5:3).
«Я выбрал Модрича в стартовом составе, так как у Крооса был ушиб и он тренировался только последние два дня. В этом отношении я предпочел поставить более свежего игрока. Это очень сложный выбор», — цитирует тренера официальный сайт «Реала».
«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании и встретится с победителем матча «Барселона» — «Осасуна».
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|4
|10
|27-38
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|
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|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
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|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
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|7
|9
|20-29
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|
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|Гранада
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|12.01
|23:00
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Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
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Альмерия – Жирона
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|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
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Барселона – Осасуна
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|
Атлетико – Р. Вальекано
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|1.02
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Хетафе – Реал
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Альваро Мората
Атлетико
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Тони Кроос
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Рафинья
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